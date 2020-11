Prevenzione covid: chiuso il Centro di istruzione per adulti di Isernia

D

Il sindaco Giacomo D’Apollonio per contrastare la diffusione del Corona virus ha stabilito con una ordinanza di sospendere le lezioni in presenza anche per gli studenti del Centro Provinciale Adulti di Isernia. Stop alle lezioni dunque da domani 18 novembre fino al prossimo 28 novembre. In ambito scolastico cittadino si continuano a registrare con cadenza quasi quotidiana casi di contagio da Covid19. Il Cpia è frequentato da numerosi studenti che provengono in gran parte da fuori città utilizzando il trasporto pubblico e che gli spostamenti accrescono la possibilità di contagi. Da qui la necessità del provvedimento.