Nuove acquisizioni in vista per Modaimpresa

L’azienda isernina Modaimpresa, nonostante l’impegno in questi nove mesi nella produzione di mascherine, non ha rinunciato al proprio core business e anzi ha posto le basi per nuovi importanti accordi di produzione. A comunicarlo il CEO e fondatore Romolo D’Orazio a FashionMagazine, il magazine di news, business e trend legati al mondo della moda.

“Nel 2020 – ha spiegato il manager pentro – abbiamo firmato la licenza con Siviglia e presto potremmo annunciare i nuovi accordi. Intanto la collaborazione con il brand che fa capo a Sauro Bianchetti prende il via con la collezione uomo primavera-estate 2021. Il passo successivo – riferisce ancora D’Orazio, sarà quello di sviluppare dal prossimo inverno la collezione donna, che rappresenta un grande potenziale mai pienamente espresso”.

“Abbiamo firmato accordi di lunga durata – racconta il manager a FashionMagazine – che in alcuni casi prevedono l’opzione per l’acquisto di una quota del capitale. In effetti tra gli obiettivi futuri di Modaimpresa c’è anche quello di portare avanti delle acquisizioni e non occuparsi solo di licenze. Tra le intenzioni invece c’è quella di aprire uno Show Room direzionale a Milano, fondamentale per l’internazionalizzazione della nostra impresa, che attualmente realizza il 60% del suo fatturato in Italia grazie ad una rete di 170 clienti con posizionamento medio alto”