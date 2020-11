Malattie infettive, parla il primario: “Lavoriamo in grande affanno ma curiamo tutti. Gli attacchi ricevuti ci fanno molto male”

All’indomani dei presunti casi di malasanità denunciati dai parenti di alcuni pazienti, parla a Telemolise il primario del reparto di Malattie Infettive del Cardarelli dove al momento sono più di 50 i pazienti ricoverati per Covid. “Lavoriamo in grande affanno perché siamo in pochi, 5 medici – dice Donato Santopuoli – ma ricoveriamo tutti e curiamo tutti i pazienti, gli attacchi ricevuti ci fanno molto male”.

Il primario spiega che i 54 posti attualemente disponibili (dislocati tra il piano terra, il primo e il quinto piano del Cardarelli) “in questo momento sono suifficienti per garantire l’assistenza” e spera che in poco tempo potrà essere aperto il reparto a bassa intensità di cura, per i malati meno gravi”.

Sui parenti dei pazienti deceduti che hanno denunciato l’abbandono dei loro cari, risponde: “Sono accuse incommentabili. Ci sono state delle cose che ci hanno fatto veramente male, noi stiamo lavorando in condizioni difficili, stiamo cercando di dare attenzione a tutti i malati. Io mi fermo almeno 10 minuti con ogni paziente”.