Giovane nei guai: in giro con la droga nascosta in auto

Continuano i controlli dei carabinieri per la lotta allo spaccio a Isernia e nella sua provincia. Un giovane della provincia pentra è finito nei guai mentre andava in giro con la sua auto in cui nascondeva della marijuana. Lo hanno fermato i carabinieri della stazione di Carpinone insospettiti dal suo atteggiamento alla guida. Grazie alla perquisizione hanno trovato sotto un sedile una busta di cellophane con dentro 22 g di marijuana. Il giovane che viaggiava in compagnia di amici, ha detto che la droga era sua, e così completate le formalità del caso è stato denunciato. Sequestrate invece le sostanze stupefacenti.