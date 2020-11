FIP, Petrucci confermato Presidente. Rossella Ferro eletta nel consiglio federale

Giovanni Petrucci è stato confermato Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Questa mattina a Roma si è svolto lo spoglio dei voti dalla 48ª Assemblea Generale Elettiva per il quadriennio 2021-2024. Il presidente Petrucci ha ricevuto il 90% dei voti disponibili.

Definito il nuovo consiglio federale della FiP, il direttore generale del club campobassano Rossella Ferro è stata eletta come consigliere federale. Complimenti alla dirigente della Molisana Basket Campobasso per il raggiungimento personale di questa carica che testimonia anche il buon lavoro fatto dal club per far crescere il movimento della pallacanestro regionale.