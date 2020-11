Coronavirus, nel bollettino Asrem 8 nuove vittime, 99 positivi ma anche 224 guariti

Mai così tanti morti comunicati in un giorno per Covid. Sono 8. Tragico l’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem. 99 i nuovi positivi, ma da registrare anche un record di guariti, ben 224. 862 i tamponi processati.

I decessi riscontrati sono: un uomo di 81 anni e una donna di 84 di Termoli, un 84enne di Cantalupo e un uomo di 72 anni di Isernia, tutti ricoverati in Malattie Infettive, 2 le vittime che erano ricoverate, invece, in Terapia Intensiva: rispettivamente il medico di 68 anni di Larino e una donna di 69 anni di Colletorto. Ancora una donna morta di Bojano, di 89 anni e nel bollettino è riportata anche un’anziana della Casa di Riposo di Oratino, di 88 anni, deceduta lo scorso 11 novembre. Salgono a 80 i decessi per Covid in Molise dall’inizio della pandemia.

I 99 nuovi positivi sono 28 che si riferiscono a Bojano, 14 a Campobasso, 8 di Pietrabbondante e Sant’Agapito, 6 di Isernia, 5 Pietracatella, 3 di Casalciprano, 2 rispettivamente di Cercemaggiore, Montaquila, Petrella tifernina, Sesto Campano e Venafro, 1 nuovo caso di: Acquaviva d’Isernia, Baranello, Campomarino, Castellino del Biferno, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchiagodena, Mirabello Sannitico, Montemitro, Pescolanciano, Rotello, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Maria del molise, Termoli e Vinchiaturo. In tutto sono 2102 gli attualmente positivi in Molise

I 224 guariti sono di oltre 50 comuni: 29 di Campobasso, 27 Colletorto, 21 Isernia, 16 Larino, 14 Bojano, 10 Termoli e il resto in moltissimi altri centri. Complessivamente i guariti sono saliti a 1184

Due i nuovi ricoveri in Malattier infettive: 1 persona di Larino e una di Termoli. In 58 sono in cura nel reparto. 7 in Terapia Intensiva. In tutti i ricoverati sono 65.

Dai tamponi effettuati nella Casa di riposo L’Orchidea, di Busso, sono 22 i positivi, di cui 18 tra gli ospiti e 4 tra gli operatori, asintomatici come comunicato dal sindaco Michele Palmieri che ha emanato l’ordinanza di messa in sicurezza della struttura con cordone sanitario per lingressi e le uscite.

Casi riscontrati anche nella residenza per anziani Santissimi Cuori di Gesù e Maria a Bojano. Sarebbero diversi, oltre la decina. Nella città matesina il sindaco Carmine Ruscetto ha disposto la chiusura delle scuole fino a giovedì.

A Termoli, in merito alla notizia del caso di contatto indiretto con un positivo al Covid-19 che si è evidenziato nella giornata di ieri, il sindaco comunica la chiusura in via precauzionale dell’asilo nido di Via Volturno fino all’esito dei tamponi eseguiti dagli interessati.

In Italia, intanto, secondo l’ultimo aggiornamento, sono oltre 32mila nuovi casi con 208 mila tamponi, 731 morti.