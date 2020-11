Ragazzino inghiottito dal fango sulle sponde del Liscione, salvato da due carabinieri

GUARDIALFIERA. Una tranquilla passeggiata in riva al lago di Guardialfiera ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un ragazzino era insieme alla mamma, lì sulle sponde del Liscione, quando improvvisamente è stato inghiottito dalla melma. Sono stati attimi di panico. Ha provato a divincolarsi. Non riusciva più a liberare le gambe dal fango. Era terrorizzato. L’unica soluzione era chiedere aiuto.

Immediato l’intervento sul posto di carabinieri e vigili del fuoco.

Due i militari. Si sono fiondati sul ragazzino, lo hanno tranquillizzato, hanno iniziato a scavare a mani nude. Le operazioni di salvataggio, documentate dall’ingegnere campobassano Flavio Brunetti con le foto che vedete, non sono state semplici. Sono serviti prontezza e sangue freddo. Dopo diversi minuti concitati il lieto fine è arrivato. Il ragazzino è stato liberato dalle sabbie mobili, senza scarpe ma con l’incubo ormai alle spalle.

Sospiro di sollievo anche per la mamma che ha voluto ringraziare con una nota i militari dell’Arma e i vigili del fuoco.

“A seguito di quanto accaduto, mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente – ha detto – i carabinieri e le due squadre di vigili del fuoco giunti tempestivamente in soccorso dopo la chiamata al 112, che con la loro professionalità e umanità hanno saputo trasformare quella che poteva essere una tragedia in una indimenticabile avventura.

Un grazie particolare va ai due carabinieri della Compagnia di Larino, che, seppur privi di strumenti adeguati, con coraggio e determinazione sono riusciti a raggiungere mio figlio e ad effettuare il salvataggio.

In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, poter contare su un intervento tanto rapido non era scontato, né lo era la capacità di far tornare subito il sorriso – ha concluso – in quello che fino a pochi istanti prima era solo un ragazzino spaventato. Grazie di cuore a tutti”.