Francesca Scarabeo: delocalizzare Senologia al Veneziale

Emergenza Corona virus e sistema sanitario in affanno. Il Comitato “Isernia in azione”, guidato dal chirurgo senologo Francesca Scarabeo invoca la delocalizzazione in città, presso l’ospedale Veneziale, della senologia.

“Non vogliamo esprimerci sulla gestione covid – riferisce in un breve comunicato la Dottoressa Scarabeo – ci riserviamo di farlo ad emergenza finita. Intanto chiediamo che i cittadini di Isernia non subiscano ancora, e poiché come dichiarato da più voci il San Timoteo ha troppi malati Covid, come l’urologia, la chirurgia vascolare, anche il reparto Senologia auspichiamo sia delocalizzato Presso l’Ospedale Veneziale di Isernia