Estetica, make-up, acconciatura: iniziativa Lilt per sentirsi belle anche quando si lotta contro un tumore

Non dimenticare le attività di prevenzione nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid. Nel corso dell’ottobre rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno la Lilt di Campobasso, con il patrocinio della Asrem, ha proposto diverse iniziative. Riusciti i laboratori di make-up gratuiti, ovvero dei corsi in cui si insegna alle donne che stanno affrontando un trattamento oncologico come prendersi cura di sé.

Le attività a cura di Tonia Mancini e delle volontarie dell’associazione si sono svolte in sicurezza nella sede di via del Molinello. Estetica, make-up, acconciatura: piccoli “trucchi” per sentirsi belle anche quando si è impegnate in una battaglia contro il cancro. Un momento di condivisione, ascolto e serenità per continuare la cura, ribadire l’importanza della prevenzione e sentirsi parte di una grande famiglia, quella della Lilt. Per contattare l’associazione il numero della sede di Termoli è 0875714008 o www.legatumoricb.it