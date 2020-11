Covid, a Colletorto 50 guariti. A San Martino 20 positivi al test rapido

A Colletorto scende sensibilmente il numero di attualmente positivi: il sindaco Cosimo Mele fa sapere che degli 80 positivi dall’inizio del contagio, 50 sono guariti e 4 non sono domiciliati in paese. Quindi a oggi i contagiati sono 26.

A San Martino in Pensilis, 20 soggetti sono risultati positivi al “tampone rapido antigenico”. Sono tutti lievemente sintomatici e in isolamento con le loro famiglie, in attesa del tampone molecolare.

Intanto, in accordo con la dirigente scolastica, il sindaco Di Matteo, in attesa dell’esito del tampone molecolare fatto alla mamma di due alunni della scuola dell’infanzia, già positiva al “tampone rapido”, ha disposto che due classi faranno lezione a distanza.