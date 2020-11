Progetto Moli-Sani: Neuromed in prima linea con Technopole

Un grande progetto epidemiologico alla base della collaborazione tra l’istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli e il Centro di Genomica dello Human Technopole di Milano per l’analisi del DNA.

Il Progetto “Moli-Sani” partito nel marzo 2005, ha coinvolto circa 25.000 cittadini, residenti in Molise, per conoscere i fattori ambientali e genetici alla base delle malattie cardiovascolari e dei tumori. Lo studio Moli-sani, oggi basato presso l’Istituto Neuromed, ha trasformato un’intera Regione italiana in un laboratorio scientifico.

I ricercatori del Programma di genomica medica e di popolazione effettueranno l’analisi completa del DNA dei partecipanti al progetto, attraverso i campioni biologici, oltre 800 mila, raccolti nel Neuromed Biobanking Center.

“Quando 20 anni fa inventammo il progetto Moli-sani – ricorda Licia Iacoviello, Direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione di Neuromed eravamo visti come dei visionari”.

“Questo nuovo grande progetto Moli-sani/Technopole– afferma Giovanni de Gaetano, Presidente di Neuromed- è l’occasione per esprimere ancora gratitudine alla popolazione molisana che con entusiasmo e generosità ha partecipato al progetto sin dall’inizio, quando era ancora un oggetto misterioso”.