Il Comune di Trivento attiva il servizio di teleassistenza per persone anziani e in situazione di disabilità. Il servizio è rivolto, specificatamente, ad anziani soli o privi di adeguato supporto familiare e a persone in situazione di disabilità. Ha l’obiettivo di assicurare compagnia, conforto, sostegno, orientamento ed ascolto in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Si potrà fare richiesta del servizio inviando apposita modulistica al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comunetrivento.it; protocollo.trivento@pec.it. In alternativa, si potrà consegnare il modulo all’Ufficio di Cittadinanza Sociale del Comune di Trivento sito in Via Torretta, n.6. Infine, per ogni informazione in merito si potrà contattare gli Uffici comunali al seguente recapito telefonico 0874.873436 il giovedì dalle 9:00 alle 14:00. Il servizio di teleassistenza, gestito dalla società Red Group Italia Srl, è completamente gratuito e sarà attivo fino al mese di luglio 2021.