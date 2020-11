Campomarino: aveva quasi 8 etti di cocaina, Carabinieri arrestano un uomo già noto alla forze dell’ordine. E’ ai domiciliari

Aveva 768 grammi di cocaina purissima in casa, bilancino di precisione e materiale per confezionare, una macchinetta saldatrice per sigillare le dosi. I carabinieri lo hanno arrestato a Campomarino. Si tratta di un uomo, un 40enne già noto alle forze dell’ordine, residente nel paese bassomolisano. Un ingente quantitativo di droga quello sequestrato, circa 3800 dosi che avrebbero fruttato 150mila euro sul mercato dello spaccio. L’approvvigionamento è la limitrofa Puglia, il foggiano. L’uomo è ai domiciliari. Un altro colpo ai venditori di morte, dopo l’operazione Piazza Pulita e quella più recente, a Campobasso, denominata “Gli Intoccabili”.

L’operazione messa a segno è frutto di controllo e contrasto al traffico di stupefacenti messo in atto dai Carabinieri del Comando provinciale sull’intero territorio di competenza, con le compagnie impegnate. Nel centro storico del capoluogo hanno agito gli uomini del Nucleo Operativo. Hanno setacciato in lungo e in largo abitazioni, garage, anche. In una zona dove non è facile controllare. Sono arrivati pure in periferia, fino a Mirabello Sannitico. Insieme ai militari di Campobasso anche unità cinofile da Chieti. Stessa cosa in altre zone della provincia, tra cui a Campomarino, dove è avvenuto il maxi sequestro di cocaina e l’arresto. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati dal Tenente colonnello Alessandro Mennilli, comandante del Reparto Operativo del comando Provinciale di Campobasso.

Al suo fianco anche il nuovo comandante del del Nucleo Investigativo, Leonardo Rosano.