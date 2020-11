Serie D, società in attesa di novità dalla Lega. Casi di positività al covid nel Vastogirardi

Il movimento della Lega Dilettanti è in attesa per conoscere le novità provenienti dai palazzi riguardo la modifica da attuare al protocollo. La speranza, ma anche l’unica strada che appare percorribile, è quella di renderlo il più possibile simile a quello scritto per i professionisti con i raffronti dovuti. Staff dirigenziale della Lnd a lavoro su questo fronte. Novità ormai posticipate alla prossima settimana. Tutto questo mentre i piani della Lega di recuperare un monte gare non disputate sono saltati anche per il fine settimana imminente: secondo il comunicato ultimo si sarebbero dovuti giocare trentatré incontri domenica quindici novembre. Ad oggi se ne dovrebbero giocare – continuiamo ad usare il condizionale – soltanto dieci. Partite sparpagliate nei vari raggruppamenti: una media di una gara a girone ed il meccanismo programmato dalla lega a questo punto è andato a farsi benedire. L’evenienza del positivo o sospetto contagiato in squadra da luogo ad una serie di effetti che portano ad una paralisi della società in questione di almeno dieci giorni, il tempo della quarantena. La Lega Nazionale Dilettanti comunica pure che gli allenamenti congiunti sono equiparati a tutti gli effetti a delle amichevoli. Ragione per la quale l’organizzazione di amichevoli o tornei devono essere autorizzate dai comitati, dalle divisioni e dai dipartimenti di appartenenza.

Novità da Vastogirardi. Dopo i test effettuati dalla società altomolisana, sono risultati positivi al covid- 19 4 tesserati, dopo il caso riscontrato dieci giorni fa. La dirigenza si sta adoperando per consentire la ripresa degli allenamenti da parte dei giocatori negativi. Discorso diverso per i giocatori positivi che ovviamente restano in isolamento. In attesa di riscontri il Campobasso dopo il secondo giro di tamponi alla squadra, l’auspicio è quello di poter riprendere al più presto gli allenamenti.