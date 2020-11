Sciulli al Governo Conte: stanziare più fondi per lo sviluppo economico

Arriva un nuovo invito al Governo Conte, questa volta dal Presidente Anci Molise Pompilio Sciulli: stanziare più fondi sulla legge per lo sviluppo economico e sociale dei comuni fino a 5 mila abitanti.

La necessità forte e impellente è quella di ricostruire un tessuto sociale nei piccoli borghi, in aree per anni abbandonate e dimenticate, grazie allo smart working e alla crescita del numero di persone, spesso giovani, che tornano ad intraprendere professioni abbandonate. E’ quello che suggerisce il Presidente Anci Molise, sollecitando insistentemente il governo a porre ulteriori fondi sulla legge 158 del 2017 che istituisce un fondo di 100 milioni di euro per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5 mila abitanti.

Chi decide di restare e ricostruire i borghi montani, ha bisogno di essere sostenuto da una rivoluzione digitale, in grado di coinvolgere tutti i soggetti erogatori di servizi e spingere sia la pubblica amministrazione che l’imprenditoria privata ad investire nelle piccole realtà.

Nuovi flussi e maggiori contributi dunque per una tecnologia buona e virtuosa e per servizi che possano essere il filo di connessione tra aspetti sociologici, economici, etici e anche estetici.