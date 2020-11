Cosib, Facciolla: “San Martino è fuori dal direttivo, grazie sindaco!”

Sulla vicenda Cosib interviene anche il consigliere regionale del Pd, Vittorino Facciolla e lo fa in merito all’estromissione di San Martino dal direttivo dell’ente.

“Il nostro sindaco – scrive Facciolla – é riuscito in un’altra incredibile impresa, far sbattere fuori il nostro comune dal comitato direttivo del consorzio industriale. Ebbene sì, l’assemblea ha votato la sostituzione del nostro comune, con quello di Petacciato, facendoci perdere di fatto una rappresentanza stategica nella direzione del più importante polo industriale del Molise. Ricordo le fatiche che facemmo per dare titolo e voce al nostro Comune ed ora penso a tutto il lavoro cancellato da un colpo di spugna”.