Calcio a 5, Cus Molise regolarmente in campo domani. Per la Chaminade seconda sosta in programma

Quinta giornata di campionato nel torneo di A2 di Futsal. Il Cln Cus Molise riceve al Palaunimol i marchigiani del Futsal Cobà. Momento sicuramente particolare non solo per il calcio a 5 ma per tutto lo sport nazionale. In settimana, con una lettera congiunta, undici club, tra cui Atletico Cassano, Futsal Capurso e Virtus Rutigliano del girone del Cln Cus Molise, e Aquile Molfetta, Barletta, Bitonto Futsal Club, Canosa, Sammichele e Mirto militanti insieme alla Chaminade nel girone G di serie B, ebbene queste società hanno chiesto alla Divisione calcio a cinque di sospendere i rispettivi campionati per una serie di motivazioni. Se da un lato le motivazioni sono condivisibili, vedi protocollo troppo leggero che favorisce i “furbetti” a non scendere in campo, dall’altro le società hanno palesato delle difficoltà che erano ben note all’inizio di questa stagione. Ad esempio le porte chiuse, i mancati incassi, le sponsorizzazioni che latitano, il rischio di avere rose con assenti per covid, i rischi da assumere nello svolgere attività sportiva. Insomma non ci diciamo nulla di nuovo, condizioni chiare dal primo momento in cui si è deciso di iscriversi al campionato. La Divisione nazionale calcio a 5 ha tirato dritto in attesa del nuovo protocollo presto operativo per il mondo dei dilettanti, ricordiamo che il Calcio a 5 rientra nella sfera della Lnd. Si va avanti, dunque domani alle 16.00n regolarmente in campo Cln Cus Molise contro Futsal Cobà.

I cussini arrivano in ottime condizioni, 3 vittorie in 4 uscite di campionato, ultima in ordine di tempo sabato scorso a Castelfidardo. La squadra di Sanginario vuole tornare a vincere in casa dopo il passo falso contro il Manfredonia. Lo stato fisico e mentale della rosa è alto, il tecnico campobassano può contare su tutti gli effettivi per affrontare il team di Porto San Giorgio. Gli sharks, questo il soprannome del team della provincia di Fermo, sono scesi in campo una sola volta in questa stagione. Precisamente alla seconda giornata contro i Bulldog di Lucrezia, gara terminata sul 3 a 3, poi tre rinvii dovuti, ovviamente, a dei casi di positività al covid-19. Una squadra che non ha ancora effettuato il cosi detto rodaggio, elemento che potrebbe favorire il Cus Molise, al contrario la voglia e l’entusiasmo nel tornare in campo è senza dubbio un punto in favore della squadra guidata da coach Leonardo Campifioriti, da tre anni alla guida degli sharks. Roster di esperienza, tra tutti il pivot italo brasiliano Luiz Borzato, il laterale sempre verdeore Michael Sviercoski ed il laterale spagnolo Hugo Bernardez. Tre giocatori oltre i trent’anni che da una vita navigano nel futsal italiano d’elitè. Un roster da prendere con le molle per Barrichello e compagni, pronti a lottare per mantenere i piani altissimi della classifica. Ovviamente ci sono tanti recuperi da giocare, detto questo, la posizione da vice capolista è il giusto premio per una società che ha saputo programmare e investire nel modo giusto. Una società capace di crescere anno dopo anno con la volontà di confermarsi a livello nazionale.

Secondo turno di riposo per la Chaminade Campobasso nel torneo di serie B. Nel girone G sabato scorso si sono giocate due gare su cinque, anche qui i rinvii sono ormai all’ordine del giorno. Al contrario la Chaminade non è scesa in campo, e non giocherà neanche domani, per una mera casualità dovuta al calendario. Probabilmente uno stop arrivato nel momento migliore anche per vedere l’evolversi della situazione dovuta all’emergenza. Allenamenti nel rispetto delle normative vigenti per la società rossoblu, in attesa di rientrare in campo sabato prossimo, 21 novembre in casa delle Aquile Molfetta.