Basso Molise, sanzionati senza mascherina. Prima settimana di coprifuoco, dopo le 22 cittadini disciplinati

BASSO MOLISE. I casi di positività al Covid 19 anche in basso Molise sono aumentati in modo netto nelle ultime settimane. Forte è il richiamo delle istituzioni alle norme di distanziamento e di utilizzo delle misure preventive. Anche perché i controlli delle forze dell’ordine non mancano e sono arrivate le prime pesanti sanzioni.

A Larino la guardia di Finanza ha multato 7 ragazzi tra maggiorenni e minorenni, assembrati in piazza del Popolo senza mascherina. Sanzioni complessive per 2800 euro.

A tal proposito, nel corso della riunione del Coc a Larino, si è dato atto dei controlli effettuati dalle fiamme gialle e si è ribadita la necessità di intensificarli al fine di prevenire comportamenti contrari alle norme in vigore relative al mantenimento delle distanze, al divieto di uscita dopo le 22 e al corretto uso dei dispositivi di protezione personale.

A Termoli i vigili urbani hanno fermato e multato un uomo che passeggiava tranquillamente, anche lui senza mascherina, in pieno centro. In barba alle norme anti-Covid.

Il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorso conferma l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Si fa eccezione a tali obblighi nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Come ormai noto non sono soggetti all’obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché le persone con patologie o disabilità oltre a chi sta svolgendo attività sportiva all’aperto.

E’ vero d’altro canto che in questa prima settimana di coprifuoco, dopo le 22 i cittadini del basso Molise sono rimasti a casa.Dai controlli effettuati, come conferma il comandante della compagnia dei carabinieri di Termoli, Alessandro Vergine, gli spostamenti oltre l’orario consentito sono stati finora legati a motivi di lavoro.

Bar e ristoranti, con grossi sacrifici, chiudono al pubblico alle 18. E come assicurano dagli uffici della questura queste attività commerciali stanno assumendo comportamenti generalmente virtuosi.