Spaccio di droga, Guardia di Finanza notifica misura cautelare in carcere

I Finanzieri di Campobasso hanno eseguito un’altra misura cautelare in carcere per spaccio di droga. Si tratta di un italiano. Sono diverse le denunce e i sequestri da parte delle Fiamme gialle in materia di stupefacenti nelle ultime settimane.”

Il contrasto ai traffici illeciti e i conseguenti risvolti econonico-finanziari – hanno detto i vertici della Guardia di Finanza – anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma obiettivo della missione istituzionale delle Fiamme Gialle”.