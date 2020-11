Saturimetri ai cittadini nel Comune di Longano

Impegnati tutti i comuni della provincia di Isernia a combattere la diffusione del Corona Virus. A Longano l’amministrazione comunale ha distribuito saturimetri a tutti cittadini indicati dai medici di base.

Un’ iniziativa che si inserisce nel più ampio piano messo in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Inoltre grazie ad una donazione fatta dalla Niaf, su iniziativa dell’onorevole Amato Berardi, ha allestito fin dallo scorso mese di luglio un armadio farmaceutico per l’emergenza Covid con tute protettive, visiere, mascherine, gel disinfettanti, termo scanner per la rilevazione della temperatura a distanza, santificatore, misuratori di pressione e appunto i saturimetri.