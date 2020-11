Rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine: medici al voto

E’ stata avviata a Isernia la procedura che porterà al rinnovo del Consiglio direttivo dell’albo dei Medici chirurghi. Scaduti ieri i termini per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali dell’Ordine dei medici di Isernia. Si vota, lo ricordiamo, per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Albo dei Medici chirurghi, della Commissione dell’Albo degli Odontoiatri e del Collegio di rRvisori dei conti per il quadriennio 2021 2024.

Per quanto riguarda il consiglio direttivo dell’Omceo, è stata presentata una sola lista, guidata dal presidente uscente Fernando Crudele. Anche per la commissione Albo Odontoiatri c’è un’unica lista, a sua volta guidata dal presidente uscente Giorgio Berchicci. Queste invece le candidature al collegio dei Revisori dei conti: Giorgio Berchicci, Daniela Padula, Stefano Di Lollo.

Salvo diverse disposizioni governative, gli scritti sono invitati a votare nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2020, presso la sede dell’Ordine di Isernia in via Louis Braille n.28/30 (ex Via Pio la Torre).

Si ricorda, fanno sapere dall’ordine, che non è ammessa la delega. Per esercitare il diritto al voto l’iscritto deve presentarsi personalmente, munito di un documento di riconoscimento. Le operazioni di voto si svolgeranno nella massima sicurezza. È stato infatti predisposto un rigido protocollo anti Covid.