Precisazioni del Presidente Di Giacomo sul caso Covid al Tribunale di Isernia

Il presidente del Tribunale Vincenzo Di Giacomo interviene sul caso che si sta scatenando attorno al Palazzo di Giustizia di Isernia,, a seguito della nota di sollecito del Consigliere regionale Andrea Greco, diretta anche all’ASREM di Campobasso, con la quale il Consigliere 5 Stelle invitava e sollecitava il Direttore Generale Oreste Florenzano, ad attivarsi immediatamente per adottare tutti i provvedimenti e predisporre tutti gli strumenti utili a garantire la tutela del personale operante nel settore giustizia”.

A tal proposito il Presidente Di Giacomo congiuntamente al Procuratore della Repubblica Carlo Fucci e al Presidente dell’Ordine degli avvocati Maurizio Carugno, nel prendere atto del positivo interessamento a tutela degli operatori ha precisato in un comunicato stampa che, a parte le criticità iniziali nel confronto con l’ASREM, a valle del primo contagio fu immediatamente convocata la Conferenza Permanente, con la partecipazione in via straordinaria del Medico Competente e dello stesso Direttore Generale dell’ASREM, nella quale fu decisa la chiusura del Palazzo di Giustizia per una settimana per effettuare i tamponi molecolari a tutti i magistrati e al personale amministrativo del Tribunale, della Procura della Repubblica (inclusa la PG), dell’Ufficio del Giudice di Pace di Isernia, dell’UNEP ed agli addetti alla vigilanza del Palazzo di Giustizia, tamponi poi effettivamente eseguiti.

Chiusura che è stata poi prorogata per una settimana per attendere l’esito dei tamponi e una seconda volta per effettuare i test sierologici, per evitare appunto di far tornare in ufficio persone ancora contagiose.