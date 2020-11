Isernia, petizione per uno spazio verde in Piazza Carducci

Oltre 500 firme raccolte in pochissimo tempo dagli Artigiani e Commercianti del centro storico di Isernia. Un vero e proprio successo per la petizione promossa dall’associazione con cui si è chiesto al Comune di acquisire il terreno in piazza Giosuè Carducci, adiacente alla via dei Mulini, per riqualificarlo e trasformarlo in parco verde.

La raccolta di firme è stata consegnata nelle mani del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Lombardozzi.

“Tale spazio è abbandonato dal lontano 1943 – hanno riferito ripetutamente Marco Mancini, Celeste Caranci e Domenico Fantini – fin da quando i bombardamenti degli alleati demolirono le abitazioni su di esso esistenti.

Da allora non ha avuto alcuna destinazione d’uso, divenendo un ricettacolo di immondizie e di degrado.

Il presidente del consiglio Lombardozzi – riferiscono dall’Associazione – ha elogiato l’iniziativa e si è impegnato ad inoltrare al Sindaco, ai componenti la Giunta Comunale e ai consiglieri comunali la petizione, dichiarando che la stessa sarà oggetto di una informativa nel corso del prossimo consiglio comunale.