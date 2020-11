I Nas al San Timoteo: nessuna anomalia nella gestione Covid. Termoli in percentuale città meno contagiata

TERMOLI. Non risulta nessuna situazione anomala nei percorsi organizzati all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo per gestire l’emergenza Covid19. E’ questo l’esito dei controlli dei carabinieri del Nas e reso noto dal palazzo di città.

Non ci sarebbe quindi nessuna promiscuità nella gestione dei pazienti che arrivano per essere assistiti.

“Una notizia – commenta il sindaco di Termoli, Francesco Roberti – che non coglie alla sprovvista l’amministrazione comunale che ha sempre creduto nell’operato e nella professionalità degli operatori del Pronto Soccorso e degli altri reparti del San Timoteo”.

Dal sindaco che assicura un costante monitoraggio della situazione emergenziale è ribadito l’invito ai cittadini a non abbassare la guardia.

Per i trasporti pubblici locali il Comune di Termoli ha provveduto a differire gli orari di alcuni autobus così come concordato con l’azienda di trasporti al fine di assicurare un minor affollamento negli orari maggiormente sensibili. A tal proposito il Comune ha verificato con le forze dell’ordine che fossero garantiti sui mezzi pubblici gli spazi in base alla quote percentuali di trasporto stabilite dal Dpcm.

Per quanto riguarda il contagio c’è un altro dato che emerge: seppure in tutta la regione Molise i casi positivi stiano crescendo e che la diffusione è maggiormente riscontrabile nei centri più popolosi, a Termoli si registra una percentuale più bassa di contagi rispetto alle altre realtà. A Campobasso tra abitanti e contagiati il rapporto è allo 0.48%, Isernia è all’1.26%. Termoli allo 0.38%.