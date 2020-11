Campobasso – Strade comunali, in corso lavori di manutenzione e messa in sicurezza

Sono partiti già da qualche giorno i lavori di manutenzione stradale di strade comunali a Campobasso. “Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali attraverso il ripristino localizzato e colmatura di buche con conglomerato bituminoso a caldo, – ha specificato il sindaco Gravina – predisposti per eliminare quelle situazioni che oltre a costituire disagio per il traffico veicolare sono spesso causa di incidenti con danno ai veicoli in transito, esponendo l’Amministrazione Comunale a responsabilità civile per risarcimento danni.” Le strade che nel complesso verranno interessate da questi primi interventi immediati sono le seguenti: Via Monforte; Salita S.Vito ; C.da S. Maria de Foras; C.da Colle Longo Superiore ed Inferiore; C.da Calvario (ingresso cantiere Tg Nord); C.da S.Lucia; C.da Selvapiana; C.da Macchie; Via Depretis (traversa Castello); C.da Cese (strada senza uscita ed anello); strada per Ferrazzano (tornanti); Via Mazzini (imbocco N. Sauro); Via Piave (primo tratto); C.da Camposarcone; C.da Cacciapesci (casello ferroviario ed ingresso Tg); C.da Lupara; C.da Mascione (strada dietro cantina sociale); Via I. d’Ungheria; Via S.Lorenzo; Via Scardocchia (curvone); Via Carducci; Via Leopardi (davanti scuola).