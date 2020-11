Lutto nella politica molisana, è morto l’ex sindaco di Campobasso Vincenzo Di Grezia

Campobasso in lutto per la scomparsa di Vincenzo Di Grezia. Si è spento dopo una breve malattia, inaspettatamente, a 77 anni uno degli storici esponenti della Democrazia Cristiana molisana. Ingegnere, ma con la passione per la politica che, dagli anni 80, intraprese con dedizione e impegno, non solo per la sua città. Fu eletto consigliere e poi diventò assessore allo sport e ai lavori pubblici al comune di Campobasso; dal 1992 al 1995 occupò lo scranno più alto a Palazzo San Giorgio: sindaco di Campobasso.

Vincenzo Di Grezia era persona onesta, decisa e puntigliosa, nel lavoro come nell’attività amministrativa. Continuò ad essere consigliere, anche all’opposizione, antagonista politico di Augusto Massa e Giuseppe Di Fabio. E’ stato poi Direttore Generale della Regione nel 2009, sotto la presidenza Iorio e anche responsabile per la ricostruzione post Terremoto. Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade del Molise.

Da giovane fu roccioso e talentuoso calciatore, difensore, come lo ricordano a Campobasso, un terzino che dalla Libertas arrivò a vestire la maglia rossoblu all’inizio degli anni 60, quando i lupi giocavano in serie D. Un talento, il suo, che non passò inosservato. La Fiorentina, squadra di prestigio, volle il giovane Di Grezia in viola. un’avventura durata poco, a causa di un infortunio al ginocchio che ne compromise la carriera. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Di Grezia. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’amministrazione hanno espresso profondo cordoglio. “Ci stringiamo alla famiglia Di Grezia – ha detto Gravina ricordando la figura politica e professionale dell’ex sindaco e l’impegno da lui profuso per la sua città”. Le condoglianze del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, a nome anche del Consiglio e di tutto l’ente di Palazzo Magno. Commosso il messaggio dell’ex Governatore Michele Iorio, che lo ha annoverato tra i migliori tecnici che la regione abbia mai avuto; un amico sincero dallo spirito gioviale. Ha ricordato la condivisione della dura esperienza del terremoto con la raccolta delle iniziative per risollevare il Molise nel Libro Bianco, la tortuosa strada del finanziamento dell’Autostrada del Molise. “Il mio pensiero va a te e a quell’ultimo saluto che non ho potuto darti. Il mio abbraccio più grande va alla tua famiglia” ha concluso Michele Iorio.

I funerali di vincenzo Di Grezia si svolgeranno domani (12 novembre) alle 15, alla Mater Ecclesiae, a Campobasso. Alla moglie Silvana e ai figli Marialaura e Massimiliano, il cordoglio e le condoglianze della redazione de Ilgiornaledelmolise.it