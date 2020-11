Lezioni sospese nell’edificio Rosa della San Giovanni Bosco

Sospesa per la giornata odierna l’attività didattica in presenza nell’Edificio Rosa della scuola San Giovanni Bosco di Isernia, la struttura privata che ospita alcune classi dell’Istituto. Il provvedimento è stato firmato dal Sindaco Giacomo D’Apollonio in quanto è stato segnalato dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo che una persona estranea all’ambiente scolastico, transitato negli spazi comuni della struttura privata – si legge nell’ordinanza – è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid -19.

Con lo stesso atto sono stati disposti gli interventi di sanificazione all’interno della struttura.