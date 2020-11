Guerra allo spaccio, controlli dell’Arma nel capoluogo Pentro

Controlli serrati dei Carabinieri su tutta la provincia di Isernia. Fermati e segnalati due uomini per possesso di sostanze stupefacenti.

Il primo a Forlì del Sannio dove i carabinieri hanno sottoposto a controllo un uomo 35enne, residente in un’altra provincia, che alla vista dei militari ha cercato di svoltare in una strada laterale del paese, ma prontamente è stato fermato e, avendo gli operanti rilevato all’interno dell’auto odore di spinello da poco consumato, hanno controllato l’interessato e l’autovettura rinvenendo all’interno di una scarpa un involucro contenente 2 grammi di hashish che il detentore dichiarava di possedere per uso personale.

Nei pressi di un centro commerciale del capoluogo pentro invece, i Militari della Sezione Operativa del NOR, hanno sorpreso un giovane noto all’ufficio, che cercava di dileguarsi alla loro vista, ma dai controlli e dalla perquisizione personale l’uomo veniva trovato in possesso di 5 grammi circa di hashish, che nascondeva in una tasca dei pantaloni, occultata nella carta stagnola.

Le sostanze stupefacenti sono state in entrambi i casi sequestrate e i due uomini segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.