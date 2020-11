Covid, sono più di duecento i positivi nel mondo della scuola

E’ stato uno dei temi più caldi, anche dal punto di vista politico, prima della seconda ondata. Riaprire oppure no le scuole e consentire la cosiddetta didattica in presenza. Ora che la seconda fase ha travolto un po’ tutto e tutti, gli istituti scolastici sono tenuti sotto la lente d’ingrandimento e considerati una importante fonte di contagio.

Sono più di cinquanta quelli dislocati sull’intero territorio e in circa una quarantina è stato segnalato almeno un positivo, sia esso studente, insegnante, oppure dipendente tecnico o amministrativo. Stando ad un calcolo non ufficiale, ma comunque molto vicino alla realtà, i positivi che appartengono a cluster riconducibili alle scuole sono non meno di un paio di centinaia.

La prassi è nota. In caso di un alunno o insegnante positivo, scatta la quarantena per tutta la classe e tamponi a tappeto per i ragazzi e i docenti di quella specifica classe.

L’impennata di contagi delle ultime settimane ha provocato inevitabili ritardi e una super richiesta di tamponi che da un mese a questa parte non sono mai stati meno di 500 al giorno.

Interi istituti scolastici sono chiusi attualmente a Petrella a Portocannone e le classi ultime in ordine di tempo nelle scuole di Campobasso dell’infanzia in via Alfieri e in via Pirandello, della Jovine in Via Friuli Venezia Giulia. Ma i casi sono tantissimi e in continua evoluzione anche per le guarigioni o i tamponi negativi che poi comportano la riapertura. Peraltro si tratta negli ultimi giorni di bambini delle materne, elementari e medie, dopo che gli studenti delle superiori sono da giorni in didattica a distanza. In Molise il numero dei positivi che in qualche modo proviene da cluster scuola è circa il 10 per cento del totale degli attualmente positivi. Un dato su cui anche il comitato scientifico regionale sta ora riflettendo e valutando la possibilità di una nuova stretta.