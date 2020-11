Covid: in Molise 4 decessi, 78 nuovi positivi e 11 ricoveri in Malattie Infettive. Da registrare la vittima più giovane: un uomo di 50 anni

Un bollettino tragico quello diffuso dall’Asrem, per quanto riguarda le vittime per Covid, nelle ultime ore, che sono 4 e i ricoveri in Malattie Infettive, ben 11. 78 i nuovi positivi riscontrati su 667 tamponi processati.

E’ deceduto un 50enne di Cantalupo nel Sannio che era ricoverato in Terapia Intensiva, la vittima più giovane dall’inizio della pandemia. Hanno perso la vita a causa del Coronavirus anche anche un 80enne di Guglionesi, una donna di 91 anni di Portocannone e un’anziana di Campobasso, di 86 anni. Erano tutti ricoverati in Malattie Infettive. Le vittime per covid in Molise dall’inizio della pandemia salgono a 61.

I 78 positivi, tutti considerati appartenenti a cluster noti sono: 13 di Termoli, 7 di Campobasso, 5 di Larino, 4 di Campomarino, 3 rispettivamente di Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Guglionesi, Portocannone, Rotello, Spinete, 2 i positivi di Carovilli, Casacalenda, Cercemaggiore, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato e Vastogirardi. 1 caso rispettivamente di Agnone, Bojano, Casalciprano, Cerro al Volturno, Colletorto, Conca Casale, Ferrazzano, Gambatesa, Isernia, Mirabello Sannitico, Poggio Sannita, Riccia, Rionero Sannitico, San Giuliano Di Puglia, San Pietro Avellana, Santa Croce di Magliano 1 di Limena. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 1848. 1005 in provincia di Campobasso 832 in quella di Isernia.

11 i ricoveri in Malattie Infettive. Sono 2 persone di Termoli, 1 rispettivamente di Castel San Vincenzo, Campomarino, Isernia, Fornelli, Miranda, Cerro al Volturno, Poggio Sannita, Cercemaggiore e una persona della provincia di Pordenone, di Limena.

In tutto i ricoveri sono 62 di cui 7 in Terapia Intensiva e 55 in Malatie Infettive.

In Italia sono quasi 33 mila i nuovi posititi riscontrati nelle ultime ore e 623 morti. 225Mila i tamponi processati. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria superato il milione di contagi nel nostro paese.