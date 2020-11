Coronavirus, ancora tre decessi nelle ultime ore. Tra le vittime c’è un 50enne di Isernia ricoverato in Terapia intensiva

Continua a crescere il numero dei decessi di persone positive al Covid. Dopo la morte, ieri, di un ospite della casa di riposo di Vinchiaturo, nelle ultime ore sono morte altre tre persone, ricoverate al Cardarelli. Si tratta di un uomo di 50 anni di Isernia che era in Terapia intensiva, di un 80enne di Guglionesi e di una donna di 91 anni di Portocannone, entrambi ricoverati in Malattie infettive. Il numero dei decessi, dall’inizio della pandemia è salito a 60. Intanto si segnala un altro decesso, quello di una 91enne ospite della casa di riposo di Oratino, positiva al Covid. Le sue condizioni non erano preoccupanti, visto che la donna respirava autonomamente. In seguito a tampone di controllo era risultata negativa. Il decesso, dunque, legato ad altre patologie.