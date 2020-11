Indice di contagio: Molise sale al quarto posto tra le regioni e passa da 1,86 a 1,88

La Lombardia con 2.08 è la regione con l’Rt più alto in base ai dati dell’ultimo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Dati relativi alla settimana 26 ottobre – 1 novembre 2020 (aggiornati al 7 novembre 2020). Seguono la Basilicata con 1.99, Piemonte con 1.97, Molise con 1.88 (in leggero aumento rispetto a due settimane fa quando era 1,86) e Provincia autonoma di Bolzano 1.87. Tutte le altre regioni, compresa la Provincia autonoma di Trento, hanno l’Rt sopra 1.5, tranne la Sardegna (1.24), le Marche (1.29), il Lazio (1.36), la Sicilia (1.4). La Liguria e’ a 1.48. Ecco nel dettaglio l’indice Rt regione per regione in base ai dati Iss-Ministero della Salute diffusi nell’ultimo monitoraggio (media 14 giorni): Abruzzo 1.54 Basilicata 1.99 Calabria 1.6 Campania 1.57 Emilia Romagna 1.63 Friuli V.G. 1.6 Lazio 1.36 Liguria 1.48 Lombardia 2.08 Marche 1.29 Molise 1.88 PA Bolzano 1.87 Piemonte 1.97 PA Trento 1.61 Puglia 1.57 Sardegna 1.24 Sicilia 1.4 Toscana 1.53 Umbria 1.53 Valle d’Aosta 1.54 Veneto 1.56.