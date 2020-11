Energy Time CUS Molise a lavoro per preparare la nuova stagione

E’ partita la nuova avventura della Energy Time Cus Molise Volley, formazione impegnata nel prossimo campionato di serie C maschile (torneo ritenuto dal Coni di interesse nazionale) che dovrebbe partire nel prossimo mese di gennaio. Dopo aver vinto due tornei consecutivi la squadra del capoluogo di regione cercherà anche il tris. Proprio per questo la dirigenza ha lavorato alacremente negli ultimi mesi per farsi trovare pronta alla nuova avventura. La prima e più importante novità riguarda la guida tecnica della squadra, affidata all’esperienza e alla professionalità di Mariano Maniscalco. L’ex trainer della Pallavolo Agnone metterà a disposizione del gruppo il suo carisma e la sua grande qualità, maturata in tanti anni di carriera. Per un grande direttore d’orchestra, di ottimo livello saranno anche i suoi componenti, pronti a dar vita a grandi sinfonie in un campionato che, Convid 19 permettendo, si preannuncia avvincente. Tra conferme e nuovi arrivi la rosa a disposizione di coach Maniscalco ha sicuramente un mix di qualità ed esperienza che potrà portare a dei risultati di grande qualità La conferma arriva dal team manager del sodalizio molisano, Gennaro Niro. “Siamo felici di poter cominciare una nuova stagione e di farlo con un’organizzazione importante. Un grazie voglio rivolgerlo alla società che si è tanto prodigata, al Cus Molise che ci è sempre strato vicino negli anni mettendoci nelle condizioni migliori per poter iniziare al meglio questa preparazione in una struttura di grandissimo spessore come il Palaunimol. Un doveroso ringraziamento va rivolto al nostro main sponsor che è Energy Time, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili che ha deciso di sposare in toto il nostro progetto e affiancare il suo prestigioso marchio alla nostra formazione. Ci attende, covid 19 permettendo, una stagione non semplice ma che potrà regalarci delle belle soddisfazioni. Abbiamo costruito una rosa di spessore per la categoria e puntiamo ad arrivare lontano, pensando magari a lottare per il vertice”.