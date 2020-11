Davanti al bar senza mascherina: multa dai carabinieri

Continuano i controlli quotidiani da parte dei carabinieri di Isernia, per assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni anti COVID-19 su tutta la provincia ed in particolare quelle che disciplinano l’uso delle mascherine, vietano gli assembramenti ed impongono limitazioni ai gestori degli esercizi pubblici.

In particolare i militari della Stazione di Macchiagodena hanno multato un cittadino straniero che dopo aver abusato di bevande alcoliche si aggirava nei pressi di un bar sprovvisto della mascherina. L’uomo è stato poi sanzionato in via amministrativa per la manifesta ubriachezza e per aver omesso di indossare i dispositivi di protezione individuale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile invece, hanno svolto posti di controllo nell’ambito cittadino e nel corso della serata hanno sanzionato tre persone che pur avendo consumato bevande alcooliche si erano comunque messi alla guida delle loro auto.