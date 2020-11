Covid, muore anziano di 92 anni nella casa per anziani di Vinchiaturo. Era tra i positivi. E’ la quarta vittima con il coronavirus nella struttura in pochi giorni

Un altro anziano, purtroppo, non ce l’ha fatta nella casa di riposo Samnium di Vinchiaturo. Si tratta di un 92enne residente nel paese. Era tra i positivi ospitati nella residenza per anziani. Non aveva particolari sintomatologie per cui fosse necessario il ricovero, ma le sue condizioni si sono aggravate e nella notte è deceduto. E’ la quarta vittima in pochi giorni nella struttura tra le persone contagiate. Come ha spiegato il titolare della casa di riposo, Giuseppe Colamanio, attualmente i positivi sono 21, in quanto 9 si sono negativizzati, ma altri 7 sono stati riscontrati come positivi. Sono state create due sale appostite in cui separare i positivi dai negativi.