Covid in Molise: ancora un deceduto nella casa di riposo di Vinchiaturo, 71 i nuovi positivi su 750 tamponi processati e 6 i guariti

Continua a salire in Molise il numero dei contagiati da Coronavirus. Sono 71 i nuovi positivi nelle ultime ore su 750 tamponi processati. Da registrare ancora un decesso. Un altro anziano della casa di riposo Samnium di Vinchiaturo. Si tratta di un 92enne residente nel paese. Era tra i positivi ospitati nella residenza per anziani. Le sue condizioni si sono aggravate la scorsa notte ed è, purtroppo, deceduto. E’ la quarta vittima in pochi giorni nella struttura, tra le persone contagiate. Come ha spiegato il titolare della casa di riposo, Giuseppe Colamaio, attualmente i positivi sono 21, in quanto 9 si sono negativizzati, ma altri 7 si sono contragiati. Sono state create due sale appostite in cui sono stati separati i positivi dai negativi. I morti per covid nellaq nostra regione dall’inizio della pandemia sono 57

I 71 nuovi contagiati, la maggior parte legati a cluster noti, come riporta l’Asrem nell’ultimo bollettino. Sono, nel dettaglio, 21 di Campobasso, 12 di Castelpetroso, 11 Riccia, 6 Isernia, 4, ancora, nel carcere di Larino. 2 i casi di Termoli, Campodipietra e San Polo Matese e 1 rispettivamente di Agnone, Bojano, Castel San Vincenzo (tampone richiesto dal medico di medicina generale), Castropignano, Ferrazzano, Miranda (tampone richiesto dal medico di base), Palata, Pietracatella, Ripalimosani, Spinete e 1 a Scontrone, provincia dell’Aquila. Gli attualmente positivi in Molise sono 1778.

Da registrare anche 6 nuovi guariti: 2 di Campobasso, 2 di Castelpetroso, 1 di Riccia e 1 di Vinchiaturo. Salgono così a 818 i guariti complessivamente.

Altre 5 persone ricoverate in Malattie Infettive: 2 di Isernia, 1 di Montecilfone, 1 di Bojano e 1 Scontrone. Un paziente di Colletorto è stato trasferito da Malattie Infettive in Terapia Intensiva. Al momento sono 56 i ricoverati, di cui 8 in Terapia intensiva e 48 in Malattie Infettive.

Dal monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 7 novembre in Molise l’indice di contagio Rt nella settimana tra il 26 ottobre e il primo novembre è di 1,88, tra i più alti d’Italia.

Nelle ultime ore in Italia oltre 35mila i nuovi contagiati, quasi 10mila più rispetto alle 24 ore precedenti. 580 i morti, oltre 217mila 700 i tamponi processati, 70mila più della precedente giornata. Il covid galoppa ovunque.

Intanto a Pretrella Tifernina, dopo la positività riscontrata di una maestra, che non è residente nel paese, il sindaco, sentito il dirigente scolastico, ha emanato l’ordinanza di chiusura delle scuole elementari e medie fino a nuove disposizioni dell’Asrem. A Pozzilli la sindaca Stefania Passarelli ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 18 novembre, per tutte le scuole del comune. Tamponi per i dipendenti comunali, amministratori e insegnanti di infanzia, elementari e medie.