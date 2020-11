Consulta della famiglia, approvata in Consiglio regionale la proposta di legge di Filomena Calenda

Il Consiglio regionale ha approvato quest’oggi la proposta di legge che istituisce la “Consulta regionale della famiglia”. Il disegno di legge è stato fortemente voluto dalla consigliera regionale Filomena Calenda “ Ho inteso – spiega la consigliera Calenda – presentare la Pdl per rafforzare il ruolo attivo della famiglia nel contesto sociale in cui viviamo. La famiglia è la principale formazione sociale in cui l’essere umano esplicita la sua funzione sociale. La nostra Carta Costituzionale riconosce e sostiene la famiglia, ne sancisce i punti cardine come l’educazione e la tutela dei figli. E’ vero – continua la consigliera – che la Regione Molise ha nel computo legislativo delle politiche sociali, norme che pongono attenzione alla famiglia, ma è anche vero che l’istituzione di tale organismo che disciplini in maniera esclusiva la famiglia assume un significato diverso anche dal punto di vista legislativo e attribuisce alla stessa il giusto ruolo di centralità. Proprio per effetto della continua evoluzione della famiglia che cambia aspetto – illustra ancora la Calenda – ma rimane sempre la struttura principale nella quale l’individuo nasce, si forma e dove in positivo o negativo convoglierà tutta la sua esistenza, si è reso necessario dotare la regione di un organismo (la Consulta regionale della Famiglia), che agisca come strumento partecipativo, propositivo e consultivo sulle problematiche familiari e sulle politiche e gli interventi che la Regione rivolge alla famiglia. Ringrazio – chiosa la consigliera – tutti i colleghi che hanno avuto la sensibilità di votare in aula il disegno di legge”.