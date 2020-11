Assegnazione di borse lavoro, il Comune di Montefalcone nel Sannio aggiorna la “short list”. La giunta comunale ha approvato due progetti dove impegnare le borse lavoro e precisamente, nella tutela e conservazione del patrimonio e vivibilità dei beni comuni e nel supporto ai servizi sociali e scolastici. Possono presentare domanda di inserimento nella “short list” i cittadini italiani o stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, in possesso dei seguenti requisiti: soggetti in condizione di debolezza e necessità di sostegno (quali disoccupati, ex interinali e/o co.co.pro., in mobilità senza indennità, soggetti svantaggiati). L’età anagrafica deve essere compresa tra 18 e 64 anni. Il reddito non superiore ad euro 15.000,00. Occorre la residenza nel Comune di Montefalcone nel Sannio e, infine, sono richieste condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative socialmente utili. La durata della borsa lavoro è di tre mesi (eventualmente prorogabile per altri tre) con un rimborso mensile di 400 euro. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 20 novembre 2020, ore 12.