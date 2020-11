Agnone, la panchina Arcobaleno contro l’omofobia

A pochi giorni dall’approvazione alla Camera del testo della legge Zan in difesa dell’identità di genere, contro la misogenia e a tutela dei disabili, ecco un gesto simbolico e una presa di posizione significativa contro l’omofobia, da parte dei Giovani Per Agnone Democratica, che hanno regalato al Molise la prima panchina arcobaleno di Regione. “Siamo orgogliosi di aver aderito ad un’iniziativa così importante peraltro come primo Comune in tutta la Regione Molise – ha commentato Enrico De Simone, coordinatore del gruppo dei Giovani per Agnone Democratica – Gli episodi di intolleranza legati all’orientamento sessuale, al genere e alle disabilità, spesso caduti nell’oblio legislativo, non sono più contemplabili. Finalmente ad Agnone – continua de Simone – c’è un posto che testimonia l’importanza di amare in modo libero e l’importanza dell’autodeterminazione degli individui.”

Anche Michela Cerbaso, attivista del gruppo nonché Consigliera comunale di Agnone, ha dichiarato che quello della panchina arcobaleno è un piccolo passo in avanti per la realizzazione di un Paese realmente inclusivo e progressista. In un Paese Civile la libertà individuale va tutelata con forza, contro ogni forma di violenza e discriminazione.

“Ci tengo a ringraziare i Giovani per Agnone Democratica– ha dichiarato infine Luce Visco Presidente di Arcigay Molise– per l’impegno messo in atto sul campo dei diritti civili e per il bellissimo messaggio di inclusione che si propongono di lanciare attraverso l’istallazione della panchina arcobaleno”.

Un’idea che incoraggia tante e tanti a viversi in libertà e che speriamo possa diventare fenomeno di emulazione per le province di Isernia e Campobasso.