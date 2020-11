Scuole in Basso Molise: alcune classi in Dad. Martedì si rientra a Montecilfone

Con i contagi costanti da giorni, l’attenzione ora si sposta sulle scuole, dove purtroppo si continuano a registrare casi che costringono poi le classi alla didattica a distanza. Al momento ci sono diverse classi a Termoli, anche solo per precauzione, per le quali sono state attivate le lezioni online: alla primaria di via Po’, a quella di via Stati Uniti, alla scuola media Schweitzer. Tutte le scuole sono regolarmente aperte, compresi gli Istituti Superiori dove è ammessa in presenza solo la didattica per gli alunni con bisogni educativi speciali. Per gli altri invece la Dad è stata attivata al 100 per cento così come previsto dall’ultimo Dpcm. A Petacciato solo una classe quinta della primaria è a casa fino a venerdì 13 novembre, per tutte gli altri alunni lezioni regolari. A Campomarino dove nei giorni scorsi sono stati sottoposti a tampone alunni e personale scuole sono chiuse fino a mercoledì, come da ordinanza del sindaco Pier Donato Silvestri e salvo proroghe si tornerà a scuola giovedì. Situazione simile a Larino dove il sindaco Pino Puchetti aveva chiuso tutte le scuole per 14 giorni. Le due settimane termineranno domenica e con molta probabilità da lunedì 16 si potrà tornare in classe anche perché tutti i tamponi a cui erano stati sottoposti alunni e docenti sono negativi, tranne nel caso di uno studente delle superiori che non è residente a Larino. Buone notizie arrivano invece da Montecilfone, dove il sindaco Giorgio Manes ha comunicato su Facebook i risultati dei test effettuati su alunni e personale scolastico. Tutti negativi e da domani finalmente si tornerà a scuola in presenza: l’invito del sindaco è quello di continuare a rispettare le regole indossando le mascherine, igienizzando le mani e mantenendo il distanziamento.