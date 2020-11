L’Usb in presidio davanti alla Giunta regionale: occorre rilanciare una ‘vertenza Molise’

Nuovo presidio, davanti alla sede della Giunta regionale, dell’Unione sindacale di base per sostenere con forza una ‘vertenza Molise’. Il segretario Sergio Calce ha sottolineato come l’intera regione, già in difficoltà, ora, a causa dell’emergenza Coronavirus, stia andando alla deriva ed invita i sindaci molisani ad unirsi per sollecitare la classe politica ad intervenire. Tante, troppe le questioni rimaste sul tappeto, tra cui la situazione degli operatori forestali che non ricevono le spettanze da mesi o quella degli operatori sanitari a partita Iva, reclutati negli ospedali nella fase dell’emergenza Covid e che non hanno alcuna tutela. L’Usb annuncia battaglia affinché i diritti di tutti i lavoratori vengano tutelati.