Isernia, rinviato a causa del Covid il premio Paci 2020

«Per non oscurare completamente l’edizione – hanno fatto sapere il direttore artistico, Antonio Pallotta, e il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio – e per tenere alto l’interesse non solo sull’evento ma sull’arte in generale, particolarmente colpita dal divieto di organizzare manifestazioni con presenza di pubblico e pericolo di assembramenti, nonché per sollecitare discussioni fertili che tocchino temi condivisibili da tutti, l’associazione “SM’ART l’arte sm!” e l’amministrazione comunale di Isernia hanno deciso di “spostare” i contenuti della mostra sulla piattaforma web».