Furto in abitazione a Trivento, i ladri portano via preziosi del valore di circa 2mila euro. Il fatto di cronaca è avvenuto in pieno giorno, quando i proprietari dell’abitazione in una contrada del paese non erano presenti. Al loro ritorno a casa, i malviventi avevano già messo a segno il furto, portando via oggetti in oro e preziosi per un importo presumibile di oltre 2mila euro. Purtroppo, periodicamente si ripetono fatti di cronaca di questo genere, che creano particolare apprensione. Si raccomanda ai cittadini di tenere sempre alta la guardia, perché fenomeni malavitosi riconducibili a furti in appartamento e truffe sono sempre dietro l’angolo. Anche e soprattutto in questo ambito, la collaborazione dei cittadini e forze dell’ordine potrebbe fare la differenza, per la sicurezza di tutti.