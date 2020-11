Covid, altre tre vittime. Sono di Capracotta, Morrone e Santa Maria del Molise

Ancora morti in Molise legati al Covid. Stamattina altri tre decessi, altre tre vittime che allungano la triste lista che quotidianamente ormai si appesantisce. E’ morto Angelo Michele Colasurdo, 76 anni, padre del sindaco di Morrone del Sannio, Antonio Colasurdo. Proprio il primo cittadino nei giorni scorsi aveva reso noto di essere lui stesso risultato positivo. L’altra vittima al Cardarelli è Luigi Conti, conosciuto professore di Capracotta che è stato nella sua carriera anche ispettore del ministero dell’Istruzione. “E’ un momento di grande tristezza per tutti noi”, ha detto il sindaco del paese Candido Paglione eprimendo le condoglianze della comunità alla famiglia.

La terza vittima di oggi è un 80enne di origini campane, ma residente a Santa Maria del Molise, anch’esso ricoverato al Cardarelli. Sono così 5 le vittime nelle ultime 24 ore in regione.

Quanto all’ultimo bollettino dell’Asrem: 99 i nuovi positivi su 877 tamponi processati, ma ci sono anche 77 guariti. Gli attualmente positivi sono 1682. Gli incrementi maggiori delle ultime ore sono a Termoli (+19 positivi), Campobasso (+17) e Isernia (+11).

Continua a peggiore anche la situazione dei ricoveri: sono 45 i pazienti al cardarelli: 38 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva. Tanti i comuni con quadri preoccupanti e dove i contagi crescono quotidianamente. A Civitanova del Sannio il sindaco Roberta Ciampittiello ha deciso la chiusura del municipio per sanificare i locali e in attesa del tampone che nelle prossime sarà effettuato a tutti i dipednenti del municipio dopo i contatti con un positivo.