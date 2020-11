Covid, cinque regioni passano in Zona Arancione. C’è anche l’Abruzzo

In arrivo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che, sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia, prevede il passaggio in zona arancione di 5 Regioni: Abruzzo, Basilicata. Liguria, Toscana e Umbria a partire da mercoledì 11 novembre. La notizia era stata annunciata dal governatore abruzzese Marco Marsilio. La Campania, almeno per il momento, dovrebbe restare in zona gialla.

Limiti agli spostamenti: in qualsiasi orario del giorno o della notte, è vietato uscire dal proprio comune e dalla propria regione, salvo che per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità, ovviamente da indicare sul modulo di autocertificazione.