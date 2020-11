Coronavirus, bollettino tragico: 7 vittime e 9 ricoveri in Malattie infettive. 48 i nuovi positivi su 396 tamponi

Ancora un bollettino tragico dal punto di vista delle vittime da Covid. Sono complessivamente 7 : due ospiti della casa di riposo di Vinchiaturo, uno dalla rsa di Montaquila, una persona di San Giorgio a Cremano ricoverata in Malattie infettive, oltre alle tre vittime di cui abbiamo già ampiamente riferito in mattinata. I nuovi casi positivi su 396 tamponi processati sono 48. Termoli il centro più colpito con 10 positivi, seguono Larino con 8, Campobasso e Petacciato con 4. 3 casi a Isernia, 2 a Campomarino, Colletorto, Oratino, Rotello. Un positivo a Campodipietra, Carovilli, Carpinone, Castellino del Biferno, Macchia Valfortore, Miranda, Montecilfone, Morrone del Sannio, Pecetto Torinese, Petrella Tifernina, Venafro. Sono 9 le persone ricoverate in Malattie infettive: 3 di Campobasso, 1 di Cantalupo, Isernia, Capracotta, Guglionesi, Portocannone e Termoli. 1719 gli attualmente positivi, 51 le persone ricoverate al Cardarelli di cui 44 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva. 812 i guariti mentre il numero delle vittime è salito a 56. Sono 66.672 i tamponi processati dall’inizio della pandemia.