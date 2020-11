56 second read

Auto in fiamme sulla Trignina, intervento dei Vigili del fuoco di Isernia

Brutta disavventura per un’automobilista di 29 anni di Agnone che oggi mentre guidava la sua autovettura, al km 2+150 della SS 650 in prossimità di Pesche, ha visto l’abitacolo riempirsi di fumo; è riuscita a fermarsi e ha chiamato i Vigili del Fuoco.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del sede Centrale ha permesso di limitare i danni del veicolo.

Per gli adempimenti di competenza sul posto la Polizia Stradale e successivamente personale dell’ANAS.

Le persone a bordo del mezzo fortunatamente sono rimaste incolumi.