Un sola ambulanza a Termoli: Rete della Sinistra chiede a Roberti di intervenire

L’aumento esponenziale dei contagi da Coronavirus mette a rischio la rete dell’emergenza. Una sola ambulanza a Termoli non è sufficiente a far fronte a tutte le richieste, considerato che lo stesso mezzo è utilizzato anche per il trasporto dei pazienti Covid dalla costa al Cardarelli. Il gruppo politico Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra torna a sollecitare il sindaco Francesco Roberti e i vertici Asrem sulle carenze del servizio sanitario bassomolisano e sulla mancata attivazione del centro Covid a Larino, chiesto dai comitati e da una petizione firmata da oltre 100 sindaci del Molise. “Ora il virus fa passi da gigante, il reparto di malattie infettive a Campobasso è quasi saturo – scrive nella nota Termoli Bene Comune – e anche sul fronte strutture private arrivano notizie di turni massacranti e di casi in aumento”.

“Chiediamo per l’ennesima volta al sindaco di Termoli un’azione decisa: faccia finalmente sentire la sua voce. È il tutore della salute pubblica, responsabilità che non può essere disattesa; in Regione ha affinità politica di schieramento; e soprattutto rappresenta la comunità più grande – dopo il capoluogo regionale – mortificata da un ventennio di scellerato svuotamento del suo ospedale. O ritiene che sia giusto per Termoli disporre di una sola ambulanza di 118, la stessa dotazione di Bojano – fanno notare – che conta 8000 abitanti?”. Sulla stessa scia anche il dottor Giancarlo Totaro patologo clinico e sindacalista Fimmg 118 che chiede di aprire urgentemente una sorta di Covid hotel a Larino con le cure di media e bassa intensità in aggiunta al centro Covid in allestimento a Campobasso. “La politica del Basso Molise non molli e faccia qualcosa di eclatante per convincere chi di dovere ad attivare con urgenza posti letto dotati di erogatori di ossigeno al Vietri per i pazienti meno gravi ma bisognosi di cure”.