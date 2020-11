Coronavirus: 99 nuovi positivi, 77 guariti e 2 i decessi

Sono 99 i nuovi positivi riscontrati in Molise su 877 tamponi processati, ma anche 77 i guariti. Come riportato nel bollettino dell’Asrem c’è anche un nuovo decesso nel reparto di Malattie infettive: si tratta di una donna di 94 anni di Poggio Sannita. Da registrare, però, anche la morte di un altro ospite della casa di riposo Samnium di Vinchiaturo: un’anziana di 93 anni, di Mirabello, che era tra i positivi ospitati nella struttura.Come riferito dal titolare della Residenza per anziani, Giuseppe Colamaio , “tramite l’Usca e come da prassi, visto lo stato di salute della donna, la chiamata al 118 che è giunto sul posto. Dopo la visita – ha continuato il titolare della struttura – la decisione di non far ricoverare la 93enne. Nella scorsa notte le sue condizioni, purtroppo, si sono aggravate ed è deceduta. Una situazione simile a quella dell’81enne di Roma, anch’egli positivo, deceduto in precedenza” ha raccontato sempre Colamaio. Da registrare, la morte, ma per infarto, di un altro ospite positivo, un 89enne di Sepino.

L’Asrem nel bollettino riporta 49 decessi, che arrivano a 52 considerando i tre della casa di riposo di Vinchiaturo.

I 99 nuovi positivi sono tutti definiti cluster noti. Nel dettaglio: 19 sono di Termoli (il numero più alto), 17 di Campobasso, 11 di Isernia, 8 di Vinchiaturo, 3 rispettivamente di Bojano, Morrone del Sannio, Petacciato e Venafro. 2 i nuovi positivi rispettivamente di Carpinone, Colletorto, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Pozzilli, San Polo Matese e 2 anche di San Marco la Catola, provincia di Foggia. 1 nuovo caso rispettivamente di: Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Casacalenda, Cercemaggiore, Cerro al Volturno, Fornelli, Giuldone, Macchia d’Isernia, Matrice, Montaquila, Oratino, Portocannone, Roccavivara, Rotello, San Giuliano del Sannio, Sepino e Trivento.

I 77 guariti sono invece: 16 di Bojano, 12 di Colletorto, 7 di Campobasso, 5 di Isernia, 3 rispettivamente di Castelpetroso, Pesche, Riccia e Venafro, 2 di Casacalenda, Ferrazzano, Macchia D’Isernia, Jelsi, Petacciato, Termoli e Toro. 1 guarito rispettivamente di Busso, Cantalupo del Sannio, Carovilli, Casalciprano, Cerro al Volturno, Montaquila, Montenero di Bisaccia, Oratino, Ripalimosani, San Polo Matese, Vinchiaturo.

In tutto i guariti dall’inizio della pandemia sono 809.

Da registrare nelle ultime ore anche 4 nuovi ricoveri in Malattie Infettive: 1 della casa di riposo di Montaquila, 1 di Pietrabbondante e due di San Marco La Catola. 3 i dimessi dallo stesso reparto: rispettivamente di Riccia, Santa Croce di Magliano e Sant’Agapito.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1682, di cui 878 in provincia di Campobasso e 794 in quella di Isernia.