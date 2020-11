A Vinchiaturo inaugurato il “Book Sharing” in Via Spensieri

Incentivare la lettura e la diffusione della cultura attraverso lo scambio. A Vinchiaturo è stato presentato il servizio di Book sharing in Viale Spensieri. Un’ iniziativa portata avanti e realizzata da due giovani amministratori del paese, poco più che ventenni: l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Tiziana Chiarizia e il Consigliere Comunale con delega ai Rapporti con le Associazioni Alessio Petosa, che hanno illustrato come funziona il nuovo servizio e il regolamento

per usufruirne. Si tratta di un piccolo box, posizionato vicino alla Casa dell’Acqua, “che – ha evidenziato anche il sindaco Luigi Valente – diventa luogo di scambio di esperienze per stimolare la lettura dei libri e rivolto ai cittadini di tutte le età che vi possono accedere in modo diretto, veloce ed in ogni momento, seguendo semplici regole per il contenimento del COVID e per il dovuto rispetto che i libri e la cultura sempre meritano”.

L’accesso è diretto – ha spiegato il consigliere Alessio Petosa – basta inviare un messaggio ai numeri esposti sul box e arriverà una risposta con il codice del lucchetto per accedere al book sharing”.

“Con il metodo del prendi-porta-riporta tutti hanno la possibilità di condividere, un’esperienza, cultura” ha detto l’assessore Tiziana Chiarizia, che ha invitato la cittadinanza al rispetto e alla cura della struttura. Vi si può accedere liberamente, prendere il libro, lasciarne uno, segnando ogni cosa sugli appostiti spazi indicati. C’è un registro.